الصين تبدأ التعداد السكاني الوطني السابع

بدأت الصين تعدادها السكاني الوطني السابع اليوم الأحد، حيث سيقوم حوالي 7 ملايين موظف بزيارة المنازل للقيام بأعمال التسجيل.

وقال نينغ جي تشه، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر عبر الفيديو بشأن عمل التعداد السكاني الوطني، إن إجراء التعداد أمر بالغ الأهمية لفهم حجم السكان وهيكلهم وتوزيعهم.

وأضاف نينغ، إن التعداد السكاني سيوفر معلومات مهمة وأساسية للاستراتيجية الوطنية للاستجابة لتحدي شيخوخة السكان، وكذلك لتعزيز التنمية عالية الجودة، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.

ويجمع التعداد السكاني البيانات بما في ذلك الاسم ورقم الهوية والجنس والحالة الاجتماعية والتعليم والمهنة للمواطنين الصينيين.

وحث نينغ على بذل جهود لاستكمال التعداد بجودة عالية لتقديم الدعم للخطط الاستراتيجية الوطنية الرئيسية والصياغة العلمية للسياسات.