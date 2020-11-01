بملابس من القرون الوسطى..إيقاف مشتبه به نفذ هجوما بسلاح أبيض في كندا..فيديو

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الأحد، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين في اعتداء بسلاح أبيض نفذه أحد الأشخاص بمدينة كيبيك الكندية، وتم توقيف مشتبه به لاتهامه بتنفيذ الهجوم.

وأوضحت هيئة الإذاعة الكندية أن "شخصين على الأقل قتلا وأصيب 5 آخرين في اعتداء بسلاح أبيض نفذه شخص يرتدي ملابس تشبه أزياء العصور الوسطى"، وذلك قرب مقر الجمعية الوطنية بالمدينة، وهي السلطة التشريعية بكيبيك​​​.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للشخص المعتدي الذي ظهر بملابسه البيضاء.

ومن جانبها أوضحت شرطة كيبيك عبر حسابها بموقع تويتر أنه "تم إلقاء القبض على مشتبه به في تنفيذ الاعتداء"، فيما دعت المواطنين إلى تجنب المنطقة قرب مقر السلطة التشريعية بالمدينة.