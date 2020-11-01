مؤيدو ترامب يلاحقون حافلة لأنصار بايدن والرئيس فخور... فيديو

شارك الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، مقطعا مصورا على "تويتر" لحافلة تابعة لمنافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، وهي تتعرض لمطاردة من مؤيديه في تكساس.

الرئيس الأمريكي غرد، مشاركا مقطع فيديو للقافلة المحيطة بحافلة بايدن، قائلا "أنا أحب تكساس!".

وتعرضت حافلة تابعة لحملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول، لملاحقة عبر مجموعة من السيارات التي كانت تحمل شعارات مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حدث أثار كثيراً من الاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه لقي ترحيب الرئيس الأمريكي.

وأكدت شبكة CNN الأمريكية في تقرير لها، الأحد 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن حافلة حملة بايدن كانت متوجهة من سان أنطونيو إلى أوستن، كجزء من حملة لحث أنصار بايدن على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير في الولاية للتصويت المبكر، قبل أن تعترضها مركبات مؤيدي ترامب.

بحسب مصادر الشبكة، فإن المركبات حاولت إبطاء حركة الحافلة، وكذلك إيقافها في منتصف الطريق السريع، ما دفع الموجودين داخل الحافلة للاتصال برقم النجدة، حيث تدخلت قوات حفظ القانون المحلي لإيصال الحافلة إلى وجهتها.