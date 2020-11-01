تركيا تصدر بيانا بشأن فرنسا وتعلن تضامنها معها في مواجهة الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة "إصابة قسّ أرثوذكسي بطلق ناري في مدينة ليون الفرنسية"، مشددة على تضامنها مع فرنسا في مواجهة الإرهاب.

وعبرت الوزارة، في بيان لها، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للقس في أسرع وقت، كما أعربت عن أملها في انتهاء هذا النوع من الهجمات بالسرعة القصوى، مشدّدة على تضامنها مع فرنسا في مواجهة الإرهاب.

وزارة الخارجية التركية تدين بشدة إصابة قسّ أرثوذكسي بطلق ناري في مدينة ليون الفرنسية، مشددة على تضامنها مع #فرنسا في مواجهة الإرهابhttps://t.co/kljfxDt17a — TRT عربي (@TRTArabi) November 1, 2020

وأعلنت الشرطة الفرنسية، أمس السبت، أن "قسا أرثوذكسيا، يحمل الجنسية اليونانية، تعرض لإطلاق نار باستخدام بندقية صيد بمدينة ليون شرقي البلاد ما أدى لإصابته"، وهو الآن في وضع صحي حرج، فيما أعلن المدعي العام الفرنسي اعتقال مشتبه به في إطلاق النار على قس يوناني بمدينة ليون. وذكرت صحيفة "بي إف إم"، اليوم السبت أن "المدعي العام الفرنسي أعلن اعتقال شخص مشتبه به في إطلاق النار على القس اليوناني في مدينة ليون".