ألمانيا تعرب عن أملها في استئناف الحوار مع واشنطن

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن برلين تأمل في استئناف العلاقات مع واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "تاغيس شبيغل الألمانية" أشار الوزير إلى ضرورة التوصل مع الولايات المتحدة إلى فهم جديد لـ "قواعد اللعبة" في السياسة العالمية، ومكافحة فيروس كورونا وتغير المناخ.

وقال ماس :"إن مستقبل العالم سيصبح مرعبًا إذا لم يتم حل العديد من المشاكل بالتعاون بين البلدين".

وأضاف ماس: "بعد الانتخابات بفترة وجيزة، سوف نتوجه إلى واشنطن بمقترحات حول صفقة جديدة عبر الأطلسي".

ورفض الوزيرالألماني الإجابة على سؤال حول تأييده لأي من المرشحين في الانتخابات الأمريكية، وأشار ماس إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في خطاباته وضع الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا على قدم المساواة مع "خصوم الولايات المتحدة" مثل روسيا والصين.

وبدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم 19 تشرين الأول / أكتوبر، في ولاية فلوريدا الحاسمة، بينما أدلى عدد قياسي بلغ 28 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل قبل أسبوعين تقريبا من انتهاء الحملة الانتخابية لاقتراع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.