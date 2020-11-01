ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 51 شخصا

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم إزمير بغرب تركيا ارتفع إلى51 شخصا.

وقال أوقطاي، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "وفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الضحايا إلى 51 شخصا".

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية أن 214 شخصا ما زالوا في المرافق الطبية.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا إلى 49 قتيلا و896 مصاب.

— AA Canlı (@AACanli) November 1, 2020

وكان زلزال بلغت شدته 6.9 بمقياس ريختر قد ضرب ولاية إزمير، مركزه بحر إيجة على بعد 17 كم من ساحل الولاية وعلى عمق 16.54 كم.

وتسبب الزلزال في تدمير أكثر من 20 مبنى في مناطق مختلفة في ولاية إزمير، كما خلف تسونامي جزئي ضرب منطقة سفري حصار بإزمير.