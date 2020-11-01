ارم رميتك.. أوباما يدعم بايدن من ملعب كرة السلة.. فيديو

نشر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الأحد، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، من داخل ملعب كرة سلة، وهو ينفذ رمية ثلاثية.

وكتب أوباما تعليقا على الفيديو: "ارم رميتك"، مضيفا رابطا لموقع تصويت الانتخابات الرئاسية القادمة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

​وانتقد أوباما في وقت سابق، الرئيس الحالي دونالد ترامب لأسلوبه في الاستجابة لوباء الفيروس كورونا وتغريداته التي استهدفت المنتقدين.

أثناء حديثه في تجمع حاشد في ميامي لكسب التأييد للمرشح الديمقراطي جو بايدن، قال أوباما إن فوز نائبه السابق سيعني أن الولايات المتحدة سيكون لها "رئيس عادي"، منتقدا ترامب لأنه "لا يمانع بإهانة أي شخص لا يعتقد أنه لطيف بما فيه الكفاية"، بحسب ما ذكر موقع "thehill" الأمريكي.

​وقال أوباما للجمهور الذي تجمع لدعم بايدن: "لن يكون لدينا رئيس يهدد الناس بالسجن لمجرد انتقادها له"، على حد تعبيره.

ولا تزال استطلاعات الرأي تمنح نائب الرئيس السابق جو بايدن الأفضلية سواء على المستوى العام، أو في العديد من الولايات الحاسمة.