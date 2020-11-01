بدء الانتخابات الرئاسية في مولدوفا.. صور وفيديو

افتتحت مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا في جميع أنحاء البلاد ، اليوم الأحد ، حيث يختار المواطنون رئيسا للدولة للسنوات الأربع المقبلة.

وتبلغ نسبة المشاركة في الجولة الأولى 33.3%.

وفي الساعة 7.00 (8.00 بتوقيت موسكو)، بدأ أكثر من 2000 مركز اقتراع العمل على أراضي مولدوفا، ويعمل 139 آخر في الخارج. ويتم تثبيت المراقبة بالفيديو في أماكن التصويت. بسبب تهديد الوباء، سيتم تزويد جميع الناخبين بأقنعة واقية.

ولضمان الأمن في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، شارك حوالي 6 آلاف ضابط شرطة.

هذا العام، سيراقب حوالي 1900 مراقب محلي و309 مراقبين دوليين الانتخابات في مولدوفا.

وبحسب تشريعات مولدوفا، فإن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي حصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين المدرجين في القوائم. إذا كانت الأصوات أقل من 50%، فسيتم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في غضون أسبوعين، حيث يكون الفائز من يحصل بالأغلبية البسيطة. لا يوجد حد للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وستغلق مراكز الاقتراع في الساعة 21.00 (22.00 بتوقيت موسكو).