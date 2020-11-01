حزب "الحلم الجورجي" يحصل على أغلبية برلمانية في الانتخابات

قال السكرتير التنفيذي لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم إيراكلي كوباخيدزه، إنه وفقا للجنة الانتخابات المركزية حصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على أغلبية الأصوت في الانتخابات البرلمانية.

وقال كوباخيدزه في مؤتمر صحفي اليوم الأحد :"لقد حصلنا على 62 بالمئة من الأصوات أما بالنسبة للدوائر، فقد فاز ما لا يقل عن 14 مرشح حزبي في الجولة الأولى".

وجرت الانتخابات البرلمانية في جورجيا، السبت، على أساس نظام انتخابي جديد ومختلط، وسيتم انتخاب 120 مقعدًا من 150 على طريقة التمثيل النسبي و30 مقعدا عن طريق الدوائر الانتخابية، أي سيحصل المرشح على المقعد إن حصل على أكثر من 50٪ من الأصوات.

والحزب الذي سيحصل على أكثر من 40٪ من الأصوات سيكون قادرًا على تشكيل الحكومة بشكل مستقل. ويتنافس 48 حزبا وكتلتان سياسيتان على المقاعد النيابية. والمنافسون الرئيسيون هم حزب الحلم الجورجي الحاكم وحزب المعارضة التابع للرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.