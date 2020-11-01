تقارير: الأمير تشارلز حزين من عدم رؤية حفيده لنجله هاري لأكثر من عام

أفادت تقارير بريطانية أن ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، عبر عن حزنه لعدم رؤية حفيده "آرتشي" لنجله الأمير هاري لأكثر من عام.

كما ذكرت أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وأعضاء آخرين في العائلة المالكة "حزينون جدا" لأنهم لم يروا آرتشي نجل الأمير هاري، الذي يبلغ من العمر حاليا 18 شهرا تقريبا، إلا مرات قليلة.

وبحسب تقديرات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد مر الآن أكثر من 12 شهرا منذ أن رأي أحد من القاطنين في قلعة وندسور البريطانية آرتشي، باستثناء مكالمات الفيديو العرضية.

وتابعت الصحيفة أنه ليس هناك ما يشير إلى أنهم سيرون آرتشي قريبا، خاصة أن هناك تقارير أخرى ذكرت في الأيام الماضية أن الأمير هاري وميغان ماركل ونجلهما سيقضون عطلة عيد الميلاد للعام الحالي في قصرهم المكون من 9 غرف نوم، وتبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني، والواقع على تلال مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وصرح صديق مقرب للعائلة الملكية البريطانية: "لقد كان الأمير تشارلز يستمتع بالذهاب إلى كوخ فروغمور، حيث كان يقيم هاري وزوجته في المملكة المتحدة لرؤية أصغر أحفاده آرتشي، وهو حزين الآن لأنه لم يره منذ فترة طويلة، لقد فاته الكثير من تطوره منذ نشأته الآن في الولايات المتحدة".

وتابع: "يشعر أفراد العائلة الآخرون بالحزن الشديد لعدم رؤية آرتشي، إن الجميع يفتقدونه حقا، ويشعرون بالحزن بشكل خاص تجاه ملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب".

وأردف: "لقد قال هاري دائما إنه يتطلع إلى تربية عائلته مع عائلة شقيقه الأمير وليام، وهذا بالطبع لا يحدث الآن".

وكان من المقرر أن يعود الأمير هاري وميغان ماركل إلى المملكة المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2021، لكن هذا يبدو الآن غير مرجح.

وكان والدا آرتشي، الأمير هاري وميغان غادرا بريطانيا بعد تخليهم عن صفتهما الملكية، إلى أمريكا الشمالية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عاشوا في البداية في فانكوفر بكندا، ثم انتقلوا إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في مارس/ آذار.

وقبل أن يتخليا عن واجباتهما الملكية، عاد الزوجان إلى المملكة المتحدة مرتين في بداية عام 2020، ولكنهما لم يحضرا ابنهما آرتشي معهما.