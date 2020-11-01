مصرع 3 عناصر من الشرطة الأفغانية وإصابة اثنين في انفجار قنبلة

قتل ثلاثة عناصر من الشرطة الأفغانية وأصيب اثنان آخران في انفجار قنبلة بإقليم "هيرات" غربي أفغانستان، اليوم الأحد.

وذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن المتحدث باسم شرطة الإقليم ، عبد الأحد والي زادة، أوضح أن القنبلة كانت مثبتة بدراجة نارية، وكان تفجيرها بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة.

وتابع: "أدى الانفجار إلى تضرر عشرات المتاجر والمنازل المجاورة، فيما لم تعلن أي جماعة أو جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار".

ولفتت الوكالة إلى أن أفغانستان تشهد موجة عنف في الآونة الأخيرة تسببت في سقوط العديد من الضحايا بينهم نساء وأطفال.