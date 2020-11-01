"التحقيقات الفيدرالي" يحقق في حادثة "قطار ترامب" و"حافلة بايدن"... فيديو

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في حادثة "قطار ترامب" التي وقعت يوم الجمعة، حيث أحيطت حافلة حملة بايدن بعشرات الشاحنات الصغيرة التي يقودها أنصار ترامب أثناء سفرها عبر إحدى الولايات بالقرب من تكساس.

أفادت صحيفة "تكساس تريبيون" أن المواجهة الخطيرة على الطريق السريع التي تم التقاطها عبر الفيديو أجبرت حملة بايدن وديمقراطيي الولاية إلى إلغاء أحداث متعددة في تكساس، على الرغم من أنها تعتبر ساحة المعركة حامية في الانتخابات القادمة.

وقال شهود للصحيفة إن من كانوا داخل الشاحنات أطلقوا أبواقهم وصرخوا وهم يحيطون بحافلة بايدن ويبطئون سرعتها.

ومع ذلك، احتفل الرئيس ترامب بالحادث، ونشر مقطع فيديو عبر التويتر قائلا: "أنا أحب تكساس!".

​وقالت الصحيفة إن مصادر إنفاذ القانون أكدت تورط مكتب التحقيقات الفدرالي لصحيفة تريبيون.

والمتحدث باسم حملة بايدن في تكساس قال للصحيفة: "بدلا من الانخراط في محادثة مثمرة حول الرؤى المختلفة جذريا التي وضعها جو بايدن ودونالد ترامب لبلدنا، قرر أنصار ترامب في تكساس وضع موظفينا ووكلائنا وأنصارهم وغيرهم عرضة للأذى".

لكن ألين ويست، المتحدث باسم الحزب الجمهوري في تكساس، رفض أسئلة الصحيفة ووصفها بأنها "المزيد من الأخبار والدعاية المزيفة"، في بيان خلص إلى "استعدوا للخسارة ... توقفوا عن مضايقتي"، حسبما ذكرت صحيفة تريبيون.

وذكرت الصحيفة أن ويندي ديفيس، المرشحة لعضوية الكونغرس عن ولاية تكساس، كانت على متن حافلة بايدن في الوقت الذي كانت فيه حشود تحيط بالحافلة.

ولا تزال استطلاعات الرأي تمنح نائب الرئيس السابق جو بايدن الأفضلية سواء على المستوى العام، أو في العديد من الولايات الحاسمة.