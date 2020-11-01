إيفانكا ترامب تحطم الرقم القياسي لأوباما في حملة جمع التبرعات

حطمت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، الرقم القياسي الذي حققه الرئيس السابق باراك أوباما، في جمع التبرعات، خلال يوم واحد.

فبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فإن إيفانكا تمكنت من تحطيم رقم أوباما في الأموال التي تم جمعها من المؤيدين في يوم واحد.

وكان أوباما قد سجل رقما قياسيا بجمعه لـ3.8 مليون دولار في يوم حملته الانتخابية عام 2014 ، بينما تمكنت إيفانكا من جمع 4.5 مليون دولار في حدث أقيم في أوستن، بتكساس في سبتمبر/ أيلول.

وبحسب موقع "هيل" الأمريكي فقد تمكنت إيفانكا لوحدها من جمع مبلغ لايقل عن 13 مليون دولار، لحملة والدها الإنتخابية.

وفي وقت سابق، ورد أيضا أن ترامب تخلف عن المرشح الديمقراطي جو بايدن في الإنفاق على حملته الانتخابية وجمع التبرعات. فمنذ أوائل سبتمبر وحده، أنفق بايدن حوالي 95 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية، بينما استثمر ترامب ما يزيد قليلا عن 41 مليون دولار.

وجمع المرشح الديمقراطي رقما قياسيا قدره 383 مليون دولار لحملته في سبتمبر ، مقارنة بـ 247 مليون دولار لترامب.