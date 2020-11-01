التلفزيون الأرميني يبث "اعترافات لأحد السوريين الذين قاتلوا إلى جانب أذربيجان".. فيديو

بث التلفزيون الأرميني الرسمي اعترافات، قال إنها لأحد "المقاتلين المرتزقة السوريين الذين شاركوا في نزاع قره باغ إلى جانب الجيش الأذربيجاني".

وقال الأسير: "اسمي يوسف العابد الحجي، من منطقة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمالي سوريا، جئنا إلى هنا لنقاتل مقابل 2000 دولار شهريا"، بحسب ما ذكر التلفزيون الأرميني الرسمي.

وعند سؤاله عن هدفه من القدوم إلى قره باغ قال: "جئنا إلى هنا لنقطع رأس الكفار، ووعدونا بإعطائنا 100 دولار مقابل كل رأس كافر".

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، اوليغ سيرامولوتوف، في وقت سابق، عن خطورة تسلل المرتزقة المشاركين من سوريا وليبيا في معارك قره باغ إلى روسيا.

من جانبه صرح رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق، بأنه وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى جهاز المخابرات الخارجية، فإن المرتزقة من عناصر التنظيمات الإرهابية الدولية التي تشارك في العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط يندفعون بنشاط إلى منطقة النزاع، والحديث قد أصبح يدور عن آلاف المتطرفين.

يذكر أنه سبق وبدأت المعارك على خط التماس المباشر في قره باغ يوم 27 سبتمبر/أيلول. تتهم أرمينيا وأذربيجان بعضهما بعضا بشن العمليات العسكرية، وأفيد في جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها دوليا، بأن النقاط السلمية الآهلة بالسكان في قره باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت للقصف، كما أعلنت أرمينيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة، مؤكدة أن باكو تتلقى مساعدة نشطة من أنقره. ومن جانبها أعلنت السلطات الأذربيجانية عن التعبئة الجزئية وتطبيق الأحكام العرفية في عدد من مدن ومناطق الجمهورية. وطالب قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا الأطراف المتنازعة بوقف الاشتباكات والالتزام ببدء المفاوضات دون شروط مسبقة.