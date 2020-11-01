علييف يحذر أرمينيا

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأحد، أن سحب القوات الأرمنية من قره باغ يجب أن يضمن عبر المحادثات في أقصر مدة ممكنة محذراً من استعداد باكو "الذهاب حتى النهاية".

باكو - سبوتنيك. وقال علييف خلال لقاءه مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو: "أعول على أن العملية لن تطول، لأننا انتظرنا 30 عاماً. نريد أن يُضمن سحب القوات المسلحة الأرمنية من الأراضي المحتلة الأخرى عبر المحادثات في أقصر مدة ممكنة. وإلا سنواصل بجميع الطرق استعادة وحدة أراضينا وكما قالت سابقاً سنذهب حتى النهاية".

وتابع علييف: "كما تعلمون، العملية تتواصل بنجاح". مضيفا،

حتى يومنا هذا الكثير من القرى، المدن والمناطق السكنية قد تم تحريرها من الاحتلال.. بشكل عام تم تحرير حوالي 200 منطقة سكنية وهذا يستمر. كل أسبوع أقوم بإعلان عن مدن وقرى محررة جديدة وأعول على أننا سنستعيد وحدة أراضينا.

وتعمل عدة أطراف دولية على تسوية النزاع الدائر في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، حيث قامت عدة دول باستضافة مفاوضات بين وزيري خارجية البلدين المعنيين بالصراع، وكان أول لقاء من هذا القبيل قد عقد في موسكو بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن إعلان هدنة إنسانية.

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.