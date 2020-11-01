أردوغان: ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 58 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم إزمير بغرب تركيا إلى 58 شخصا.

وأكدت وكالة "الأناضول"، ظهر اليوم الأحد، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 58 قتيلا و896 مصابا.

وأفادت بأن إدارة الكوارث والطواريء التركية تواصل عمليات البحث عن مفقودين في 8 مباني سكنية، موضحة أن حوالي 682 مصابا قد خرجوا من المستشفيات التركية، بعد تلقي العلاج اللازم.

#عاجل | الرئيس #أردوغان يعلن ارتفاع عدد ضحايا زلزال #إزمير إلى 58 قتيلا و896 مصابا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 1, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "وفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الضحايا إلى 51 شخصا".

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية أن 214 شخصا ما زالوا في المرافق الطبية.

وكان زلزال بلغت شدته 6.9 بمقياس ريختر قد ضرب ولاية إزمير، مركزه بحر إيجة على بعد 17 كم من ساحل الولاية وعلى عمق 16.54 كم.

وتسبب الزلزال في تدمير أكثر من 20 مبنى في مناطق مختلفة في ولاية إزمير، كما خلف تسونامي جزئي ضرب منطقة سفري حصار بإزمير.