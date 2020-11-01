"تويتر" يغلق حساب السفير الإيراني لدى "أنصار الله" في اليمن

أعلن السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" في اليمن، حسن إيرلو، اليوم الأحد، إغلاق موقع "تويتر" لحسابه الشخصي.

وأكد ايرلو، أن "ضغوط اللوبي السعودي وراء إغلاق صفحته على تويتر"، وذلك حسب قناة "العالم" الإيرانية.

ويأتي قرار تويتر بعد مشاركة ايرلو في الفعالية المركزية الكبرى التي أقيمت يوم الخميس الماضي بمناسبة المولد النبوي الشريف في صنعاء، والتي تعد أول فعالية للسفير الإيراني بعد تقديم أوراق اعتماده لصنعاء.

وسلم السفير المعين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حسن ايرلو، يوم الثلاثاء الماضي، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في صنعاء المهندس هشام شرف عبد الله.