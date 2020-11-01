"لمحاكاة حرب حقيقية".. الجيش الإيراني يجري مناورة جوية

أعلن قائد القوات الجوية بالجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن الجيش سيجري، غدا الاثنين، مناورة جوية باستخدام جزء من سلاح الجو من 7 قواعد وبمحورية قاعدة الشهيد بابائي الجوية في مدينة أصفهان.

ونقلت وكالة "تسنيم"، اليوم الأحد، عن العميد عزيز نصير زاده، أن هذه المناورة الجوية بدأت، أمس السبت، بنقل طائرات ومقاتلات من جميع قواعد القوة الجوية إلى قاعدة أصفهان.

وأكد نصير زاده، أنه في هذه المرحلة ستجري المناورة بمشاركة عشرات الطائرات المقاتلة، وقاذفات القنابل والطائرات دون طيار في المرحلة الرئيسية والمرحلة العملياتية لمدة يومين.

وتشارك في المناورة الجوية الإيرانية طائرات سوخوي 24، إف 4، إف 5، إف 7، ميج 29، إف 14، برق، وطائرات مزودة بالوقود بوينج 707 و 747 لنقل الوقود، وطائرات نقل ودعم من طراز C130، إلى جانب أنواع الطائرات دون طيار من طراز كرار وأبابيل وأرش وكمان 99، مزودة بصواريخ وقنابل ذكية بعيدة المدى، وصواريخ اعتراضية تم نشرها في قاعدة شهيد بابائي، في الأيام الأخيرة.

وأفاد قائد القوات الجوية بالجيش الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، بأن الهدف من إجراء المناورة هو تحسين القدرة القتالية للقوات الجوية، وممارسة تنفيذ الخطط العملياتية والحصول على نموذج مناسب للمعركة في ظروف حقيقية باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات.