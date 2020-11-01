قبرص تعلن إلغاء برنامج منح "جواز السفر الذهبي" للمستثمرين

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الأحد، أنه اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، سيتم إلغاء منح جنسية البلاد للمستثمرين الأجانب مقابل الاستثمار في البلاد.

أثينا - سبوتنيك. وكان البرنامج ساري المفعول منذ عام 2013، وجلب نحو ثمانية مليارات يورو من الاستثمارات الأجنبية، وأصدرت السلطات نحو أربعة آلاف "جواز سفر ذهبي" لمن استثمر 2.5 مليون دولار في البلاد.

وقام مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقد في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، بناء على اقتراح من وزيري المالية والداخلية، بإلغاء "CIP".

وأوضح متحدث حكومي أن إلغاء البرنامج يرجع إلى عيوبه وانتهاكاته.

وحتى قبل ذلك، خططت وزارة المالية لتقليص عدد جوازات السفر الصادرة من 700 في السنة إلى 300 في 2021 و2022 وإلى 200 في 2023. ومع ذلك، فقد قررت الحكومة التخلي على الفور عن هذا البرنامج.

كان سبب إلغاء البرنامج الحالي فضيحة كبيرة، عندما تم بث فيلم تحقيق حول تورط ممثلين عن السلطات القبرصية في خطط لبيع جوازات سفر لمجرمين. فتم اتخاذ قرار إيقاف برنامج "CIP" في اليوم التالي لإصدار الفيلم.

وبلغت الاستثمارات في 2013-2019، 9.68 مليار يورو، وتركز معظمها على العقارات "6.43 مليار يورو". بالإضافة إلى ذلك، استثمر المستثمرون في سندات الحكومة والشركات "580 مليون يورو"، والشركات "1.224 مليار يورو".