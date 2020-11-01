رجال الإنقاذ يخرجون رجلا قضى 33 ساعة تحت الأنقاض إثر زلزال إزمير... فيديو

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم إزمير بغرب تركيا إلى 58 شخصا.

وأكدت وكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 58 قتيلا و896 مصابا.

وأضافت الوكالة بأن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج رجل بقي 33 ساعة تحت الأنقاض.

وكان زلزال بلغت شدته 6.9 بمقياس ريختر قد ضرب ولاية إزمير، مركزه بحر إيجة على بعد 17 كم من ساحل الولاية وعلى عمق 16.54 كم.

وتسبب الزلزال في تدمير أكثر من 20 مبنى في مناطق مختلفة في ولاية إزمير، كما خلف تسونامي جزئي ضرب منطقة سفري حصار بإزمير.