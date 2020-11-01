باكو تنشر فيديو يوثق قصف القوات خاصة أرمينية في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، القضاء على "مجموعة استطلاع" تابعة للقوات الخاصة الأرمينية، مشيرة إلى أنها حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الأذربيجانية بهدف تنفيذ القيام بعملية استفزازية.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوثق العملية، وجاء في البيان: "تم ظهر يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر رصد تحركات عربات عسكرية للعدو كانت تنقل قوات بشرية باتجاه مواقعنا. وتبين أن مجموعة استطلاع تخريبية تكونت من عناصر في القوات الخاصة الأرمنية حاولت الاقتراب من خط الدفاع لقواتنا بهدف تنفيذ عملية استفزازية"، بحسب ما ذكر موقع "rbc".

Азербайджан продолжает уничтожать армянскую технику в Карабахе pic.twitter.com/j26TaIEvuF — НТВ (@ntvru) November 1, 2020

​وأضاف البيان: "تم تدمير عربة عسكرية بضربة نارية أولى، فيما حاولت مجموعة الاستطلاع التخريبية أن تلوذ بالفرار. وجرى رصد ركوب أفرادها سيارة ثانية وهي من نوع كاماز لمغادرة المنطقة. وتم تدمير هذه العربة، المكتظة بعسكريين مسلحين، فورا بضربة مباشرة دقيقة".

وتعمل عدة أطراف دولية على تسوية النزاع الدائر في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، حيث قامت عدة دول باستضافة مفاوضات بين وزيري خارجية البلدين المعنيين بالصراع، وكان أول لقاء من هذا القبيل قد عقد في موسكو بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن إعلان هدنة إنسانية.

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.