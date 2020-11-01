شرطة بيلاروس تفرق المحتجين بطلقات تحذيرية

قامت شرطة مينيسك اليوم الأحد، بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات غير مصرح بها.

وقالت الممثلة الرسمية لدائرة الشؤون الداخلية التابعة للجنة التنفيذية لمدينة مينسك ناتاليا غانوسيفيتش : "قام ضباط إنفاذ القانون باطلاق طلقات تحذيرية في الهواء لقمع انتهاكات القانون".

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروسيا.

ودعا البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، إلى فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي والأشخاص والمسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات" في بيلاروسيا وحوادث العنف ضد المتظاهرين، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.