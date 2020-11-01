السفارة الأمريكية توجه رسالة للجزائر بمناسبة ثورة نوفمبر

وجهت سفارة أمريكا في الجزائر رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 66 لانطلاق ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي.

وكتب الصفحة الرسمية للسفارة على "تويتر"، اليوم الأحد: "بمناسبة الذكرى 66 لإندلاع ثورة نوفمبر، توجه السفارة الأمريكية، نيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، أخلص التهاني وأصدق التمنيات للشعب الجزائري".

وتابعت: "تعتز الولايات المتحدة الأمريكية اعتزازا كبيرا بكونها صديقة وفية للجزائر".

​ويصوت الجزائريون اليوم على التعديل الدستوري الأول منذ 25 عاما، بالتزامن مع ذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 التي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962.

ويأتي الاستفتاء تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير".

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية: "بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة بمناسبة الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة أكد فيها أن الشعب الجزائري الأبي سيظل على العهد محافظا على أمانة الشهداء الأبرار".

بمناسبة الذكرى 66 لإندلاع ثورة نوفمبر، توجه السفارة الأمريكية، نيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، أخلص التهاني وأصدق التمنيات للشعب الجزائري. تعتز الولايات المتحدة الأمريكية اعتزازاً كبيراً بكونها صديقة وفية للجزائر.



AP Photo/Jacques Marqueton, June 19, 1962 pic.twitter.com/Slc4zdpueW — US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) November 1, 2020

وتابع: "لن يكون إلا في مستوى تضحياتهم الجسام، بالعمل وبذل المزيد من الجهد ونكران الذات"، مضيفا: "لقد غيرت ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 بمبادئها ومثلها من تاريخ الإنسانية، لما كان لها من تأثير في خلاص الشعوب المستضعفة التي انتفضت ضد الاستعمار عندما امتد إشعاعها فألهمت شعوبا اعتنقت مبادئ التحرر".