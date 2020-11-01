وزير بريطاني محذرا: يمكن تمديد العزل العام في انجلترا

قال وزير بريطاني، اليوم الأحد، إن العزل العام لمدة شهر في انجلترا الذي أعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون، مطلع الأسبوع، يمكن تمديده في إطار محاولة بريطانيا احتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، أنه بعد تردد معظم الشهر الماضي في فرض عزل عام على مستوى البلاد، أعلن جونسون، أمس السبت، أن قيودا جديدة ستسري في مختلف أنحاء انجلترا، بعد منتصف الليل، أي بداية يوم الخميس، وحتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتواجه المملكة المتحدة، التي توجد بها أكبر حصيلة وفيات رسمية بكوفيد-19 في أوروبا، حالات إصابة يومية بفيروس كورونا تزيد على 20 ألفا.

وحذر العلماء من أن سيناريو الحالة الأسوأ المتمثل في وفيات عددها 80 ألفا هذا الشتاء يمكن تجاوزه.

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن تمديد العزل العام إلى ما بعد الثاني من ديسمبر، قال الوزير مايكل جوف لقناة سكاي نيوز "نعم".

ويشار إلى أن بريطانيا سجلت، حتى الآن، 46555 حالة وفاة بفيروس كورونا.