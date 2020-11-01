ترامب: بايدن المجنون ربما يغلق أمريكا لسنوات... هذا لن يحدث

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن، ربما يغلق أمريكا لسنوات بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأحد: "بايدن يريد إغلاق بلدنا. ربما يريد فعل ذلك لسنوات. إنه جنون".

وتابع: "لن يكون هناك إغلاق. نعمل على ا ستعادة أمريكا بعظمتها".

ويسعى بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل، لإنهاء فترة حكم ترامب، الذي يقول إنه فشل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويقول بايدن إنه يجب على الأمريكيين أن يساهموا في إنهاء حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقبلة.

وحتى الآن شارك ملايين الأمريكيين في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية، بينما لا يؤيد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري تلك الفكرة.

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020

وتشهد الولايات المتحدة عودة تفشي المرض منذ منتصف أكتوبر، إذ سجلت حتى الآن أكثر من تسعة مليون و342 ألف حالة.

يُظهر نمط الوباء حتى الآن أن حالات دخول المستشفى عادة ما تبدأ في الارتفاع بعد عدة أسابيع من الإصابة والوفيات بعد أسابيع قليلة.

وأظهرت إحصائيات جامعة هوبكنز أن أكثر من 229 ألف شخص ماتوا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء حتى يوم الجمعة، مع تزايد عدد الوفيات اليومية بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة أيضا.