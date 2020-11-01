حريق بمستشفى كلية الطب في جامعة إسطنبول

اندلع حريق هائل في مستشفى "تشابا" الطبي بجامعة إسطنبول وتلاه أصوات انفجارات جاءت من المبنى الذي اندلع فيه الحريق.

وبحسب وسائل إعلام تركية اندلع حريق في حرم كلية الطب بجامعة إسطنبول في الساعة 14.50 بالتوقيت المحلي أثناء أعمال العزل للمبنى قيد الإنشاء.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق ويجري ضباط إنفاذ القانون تحقيقا بالحادث ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقبل أيام ضرب زلزال بلغت شدته 6.9 بمقياس ريختر ولاية إزمير، مركزه بحر إيجة على بعد 17 كم من ساحل الولاية وعلى عمق 16.54 كم.

وتسبب الزلزال في تدمير أكثر من 20 مبنى في مناطق مختلفة في ولاية إزمير، كما خلف تسونامي جزئي ضرب منطقة سفري حصار بإزمير.