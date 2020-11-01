نسبة المشاركة تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في مولدوفا

بلغت نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في مولدوفا 33.33%، بحسب الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية، ما يعني إجراء الانتخابات الرئاسية.

تجري الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، اليوم الأحد، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات.

وبالقانون، لكي يتم الاعتراف بصحة الانتخابات، يجب أن تتجاوز نسبة المشاركة 33.3%.

وستغلق مراكز الاقتراع في الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي (22.00 بتوقيت موسكو).

ووفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية حتى 17:05 مساءً بتوقيت موسكو، تمكن أكثر من 942.5 ألف شخص من المشاركة في التصويت في مولدوفا، وهذا يمثل 33.33% من الناخبين، ويتنافس 8 مرشحين للرئاسة.