ما السبب... إسرائيل تفتح تحقيقا في هبوط طائرة رئيس الأركان اضطراريا

هبطت طائرة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اضطراريا، بقاعدة عسكرية بوسط البلاد، مساء اليوم الأحد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم الأحد، بأن الطائرة العسكرية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، والتي كان على متنها رئيس الأركان، أفيف كوخافي، هبطت اضطراريا بسبب عطل فني في إحدى محركات الطائرة.

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צילום: שי לוי pic.twitter.com/WC5w4G8H37 — החדשות - N12 (@N12News) November 1, 2020

وذكرت القناة العبرية أن الطائرة هبطت في قاعدة عسكرية بوسط البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار، وذلك بالتوازي مع تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه سيتم التحقيق في الحادث.

وأكدت القناة أن رئيس الأركان الإسرائيلي وصل إلى وجهته بالسيارة، بعد نزوله الاضطراري من الطائرة الهليكوبتر العسكرية.