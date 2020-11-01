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    دبلوماسية بريطانية تستشهد بمقولة "أبو بكر الصديق" قبل القمة المناخية الـ 26

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    استشهدت دبلوماسية بريطانية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، بمقولة أبو بكر الصديق، أول الخلفاء الراشدين في الإسلام، لدعم جهود حماية البيئة.

    وكتبت روزي دياز، في تدوينة على "تويتر" اليوم الأحد: "يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه".

    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء المؤتمر الصحفي الختامي حول نتائج المفاوضات اليمنية، والأزمة في اليمن، في جنيف
    © REUTERS / Pierre Albouy
    تحديد 12 ديسمبر المقبل موعدا لعقد قمة المناخ
    وتابعت: "يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد قمة العمل المناخي الـ 26 في المملكة المتحدة العام المقبل".

    وأضافت: "من واجبنا الحفاظ على الأرض لنعالج معا ظاهرة تغير المناخ".

    ومن المقرر أن يعقد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة غلاسكو البريطانية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021، بعدما تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، حيث كان من المقرر إنعقادها في 12 ديسمبر/ كانون الثاني العام المقبل، بحسب موقع الأمم المتحدة.

    ويتعين على الدول المشاركة في القمة تقديم خططها المناخية المحدثة تمهيدا لقمة المناخ للأمم المتحدة.

    وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاق دولي شامل بشأن حماية المناخ، تم التوصل إليه في الـ12 من ديسمبر / كانون الأول عام 2015 في باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.

    وتعهدت الدول المصادقة على المعاهدة باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في الـ 4 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد موافقة كل الدول عليه، ومن ضمنها الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن خلفه دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية.

    يذكر أن اتفاق باريس للمناخ، يلزم الدول باحتواء معدل الاحتباس الحراري.

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    الكلمات الدلالية:
    أبو بكر الصديق, الإسلام, بريطانيا, القمة المناخية
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