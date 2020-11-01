قتلى وخسائر كبيرة بسبب إعصار "غوني" في الفلبين... صور وفيديو

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الأحد، في الفلبين التي اجتاحها إعصار "غوني" الذي يعد الأقوى الذي تشهده البلاد خلال العام الجاري ودفع السلطات إلى الحديث عن ظروف "كارثية" في بعض المناطق بعد إجلاء أكثر من 400 ألف من السكان.

وضربت العاصفة اليابسة في جزيرة كاتاندوانيس اليوم حوالى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي ورافقتها رياح بلغت سرعتها 225 كلم في الساعة وعواصف بلغت سرعتها 310 كلم في الساعة، انتزعت أسطح العديد من المنازل والأشجار وتسببت في فيضانات.

ويأتي إعصار "غوني" بعد أسبوع من مرور إعصار "مولافي" الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإغراق منطقة زراعية كبيرة قبل أن يواصل طريقه إلى فيتنام.

وأعلن حاكم منطقة ألباي لإذاعة محلية أن 7 اشخاص على الأقل بينهم طفل في الخامسة من العمر قتلوا في هذه المنطقة. ودفن معظم الضحايا تحت أوحال بركانية غمرت قريتين قريبتين من بركان مايون النشيط.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني ريكاردو جلاد إنه تم إجلاء 400 ألف شخص.

Typhoon Goni kills at least 10 as it hits eastern Philippines https://t.co/Tu1YkiPIYW pic.twitter.com/NPBjI20ZWm — Global Issues Web (@globalissuesweb) November 1, 2020

وفي مانيلا، تم إجلاء سكان بعض الأحياء الفقيرة في المناطق المنخفضة بسبب خطر حدوث فيضانات وأغلق مطار العاصمة.

Nous prions pour les Philippines qui a été frappé par le #TyphoonGoni 🙏🇸🇽 pic.twitter.com/DJhTOqlqen — Beşiktaş JK France (@_BESIKTAS_FR) November 1, 2020

وتشهد الفليبين نحو عشرين عاصفة مدارية وإعصارا كل عام تدمر المحاصيل والمنازل الهشة والبنية التحتية.