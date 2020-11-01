قتلى وخسائر كبيرة بسبب إعصار "غوني" في الفلبين... صور وفيديو

وضربت العاصفة اليابسة في جزيرة كاتاندوانيس اليوم حوالى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي ورافقتها رياح بلغت سرعتها 225 كلم في الساعة وعواصف بلغت سرعتها 310 كلم في الساعة، انتزعت أسطح العديد من المنازل والأشجار وتسببت في فيضانات.
🚨 Scenes from Naga City in the #Philippines — Here’s how situation looks like around 9 AM due to #RollyPH.#Goni #TyphoonRolly #TyphoonGoni #Albay #NAGA #prayforthephilippines— lalalalovelisa OFFLINE (@lalaluvblackpnk) November 1, 2020
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ويأتي إعصار "غوني" بعد أسبوع من مرور إعصار "مولافي" الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإغراق منطقة زراعية كبيرة قبل أن يواصل طريقه إلى فيتنام.
From Mayon’s slopes daw. https://t.co/8FotYvKuCt pic.twitter.com/a0axc4bv5V— Mahar Lagmay (@nababaha) November 1, 2020
وأعلن حاكم منطقة ألباي لإذاعة محلية أن 7 اشخاص على الأقل بينهم طفل في الخامسة من العمر قتلوا في هذه المنطقة. ودفن معظم الضحايا تحت أوحال بركانية غمرت قريتين قريبتين من بركان مايون النشيط.
#Filipinler, 2013 yılında 6.000'den fazla insanı öldüren Tayfun Haiyan'dan bu yana ülkeyi vuran en güçlü fırtınayla karşı karşıya. @cevretvhttps://t.co/H6tIlgrrcb— Çevre Tv (@cevretvcomtr) November 1, 2020
(📷Ezra Acayan, Jes Aznar, Charism Sayat / Getty Images)#Philippines #Typhoon #Goni #cevretv #çevretvhaberler pic.twitter.com/uZNXqNVuFY
وقال رئيس هيئة الدفاع المدني ريكاردو جلاد إنه تم إجلاء 400 ألف شخص.
Typhoon Goni kills at least 10 as it hits eastern Philippines https://t.co/Tu1YkiPIYW pic.twitter.com/NPBjI20ZWm— Global Issues Web (@globalissuesweb) November 1, 2020
وفي مانيلا، تم إجلاء سكان بعض الأحياء الفقيرة في المناطق المنخفضة بسبب خطر حدوث فيضانات وأغلق مطار العاصمة.
Nous prions pour les Philippines qui a été frappé par le #TyphoonGoni 🙏🇸🇽 pic.twitter.com/DJhTOqlqen— Beşiktaş JK France (@_BESIKTAS_FR) November 1, 2020
وتشهد الفليبين نحو عشرين عاصفة مدارية وإعصارا كل عام تدمر المحاصيل والمنازل الهشة والبنية التحتية.
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