وفاة 11 سائحا روسيا في تركيا بفيروس كورونا

قال السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي ييرخوف إنه منذ بداية موسم السياحة في تركيا، توفي 11 سائحًا روسيًا، بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن السفير الروسي قوله: "اعتبارًا من 30 أكتوبر من هذا العام، كان الوضع على النحو التالي: العدد الإجمالي للسياح الذين أظهروا نتيجة اختبار إيجابية لعدوى فيروس كورونا أثناء إقامتهم في تركيا هو 326".

وأضاف: "توفي 11 مريض خلال الفترة الماضية".

وأشار ييرخوف: "بالطبع إنه أمر محزن. لكن يجب أن نفهم أن أكثر من مليون مواطن روسي زاروا منتجعات تركيا منذ بداية أغسطس من هذا العام، عندما تم استئناف حركة الطيران".

ووفقا له يوجد حاليًا في المستشفيات بتركيا 31 سائحًا من روسيا مصابين بفيروس كورونا، بينما تم عزل 87 شخصًا آخر في مكان إقامتهم".

وبحسب السفير الروسي، فإن السلطات التركية تتخذ إجراءات فعالة لمنع تفشي الوباء وضمان سلامة السياح الأجانب.

واستأنفت تركيا الرحلا الجوية مع روسيا في شهر 10 آب/ أغسطس الماضي.