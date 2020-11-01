اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين ضد نتنياهو... فيديو

شهد محيط مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين ضده، بحسب إعلام عبري.

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن ناشطين إن الاشتباكات بدأت عندما وصلت الشرطة، وحاول عناصرها إزالة أغطية بلاستيكية وضعطها معتصمون في شارع بلفور بالقدس الغربية، على إحدى الخيام لحمايتهم من مياه الأمطار.

وانتهت الاشتباكات باعتقال الشرطة لإثنين من المحتجين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

עימותים במאהל המחאה נגד ראש הממשלה: פקחים מאובטחים בשוטרים הגיעו להוריד ניילון מהאוהלים מול מעון רה"מ ואחד המוחים נעצר@VeredPelman

(צילום: א.כהן) pic.twitter.com/CQEGHPsFgV — כאן חדשות (@kann_news) November 1, 2020

وأمس السبت، شارك الآلاف في تظاهرات ضد نتنياهو، في أنحاء متفرقة من إسرائيل، أبرزها مدينتي تل أبيب والقدس الغربية.

وهذا هو الأسبوع التاسع عشر من الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو على خلفية مزاعم بسوء إدارته لجائحة كورونا، واتهامه في 3 قضايا فساد، بدأت المحكمة المركزية بالقدس في 24 مايو/آيار الماضي أولى جلسات محاكمته بها.