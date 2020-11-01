حصيلة زلزال إزمير... تدمير 41 منزلا وتضرر مئات المباني وسقوط أكثر من ألف جريح وقتيل

قال وزير البيئة والتحضر التركي، مراد كوروم، اليوم الأحد، إن أكثر من 40 مبنى متعدد الطوابق في إزمير دمر بالكامل أو أصبح غير صالح للسكن نتيجة الزلزال القوي الأخير في غرب تركيا.

أنقرة- سبوتنيك. وقال كوروم للصحفيين: "تم استكشاف إجمالي 2234 مبنى بعد الزلزال. ودمر ما يصل إلى 41 مبنى بالكامل أو لحقت بها أضرار جسيمة، وتضرر 1041 مبنى جزئيا". © REUTERS / TUNCAY DERSINLIOGLU 170 موجة ارتدادية تعقب زلزال إزمير... وارتفاع الضحايا إلى 600 مصاب و14 قتيلا

وبحسب الوزير، سيتم دفع تعويضات للمواطنين الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن بمبلغ 3600 دولار، بينما سيحصل أقارب الضحايا على 1200 دولار.

وفقا لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب غرب تركيا إلى 69 شخصا، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 949. وتتواصل عمليات الإنقاذ في إزمير.

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة، الجمعة، غربي تركيا، وكان مركزه في بحر إيجه بالقرب من مدينة سفيريهيسار بإقليم إزمير.

كما أثر الزلزال على الجزر اليونانية القريبة، بما في ذلك جزيرة ساموس - سقط شخصان وأصيب 20 - وقدر علماء الزلازل اليونانيون قوة الزلزال بـ6.9 درجة.