الدفاع الأذربيجانية تنشر فيديو لضربات نفذتها طائرة "سو25" ضد مواقع أرمينية

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أمس الأحد، مقطع فيديو قالت إنه يوثق ضربات شنتها طائرة هجومية من نوع "سو-25" تابعة لقواتها على المواقع الأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ.

باكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "شنت طائرة هجومية من نوع سو-25 تابعة للقوات المسلحة الجوية الأذربيجانية، يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، ضربات بالقذائف على مواقع العدو".

وأضافت الوزارة أن "الضربات الجوية أسفرت عن القضاء على عدد كبير من القوات البشرية للعدو في الخنادق والملاجئ تحت الأرض".

وعرضت وزارة الدفاع الأذربيجانية على قناة يوتيوب التابع لها مقطع فيديو يوثق الضربات.

في سياق متصل، بث التلفزيون الأرميني الرسمي اعترافات، قال إنها لأحد "المقاتلين المرتزقة السوريين الذين شاركوا في نزاع قره باغ إلى جانب الجيش الأذربيجاني".

وقال الأسير: "اسمي يوسف العابد الحجي، من منطقة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمالي سوريا، جئنا إلى هنا لنقاتل مقابل 2000 دولار شهريا"، بحسب ما ذكر التلفزيون الأرميني الرسمي.

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.