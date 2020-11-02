مولدوفا... ساندو تتقدم على دودون بالانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات في مولدوفا، اليوم الاثنين، تقدم زعيمة حزب "العمل والتضامن" المعارض، مايا ساندو، التي تولت سابقا منصب رئيس الوزراء، في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات.

كيشناو - سبوتنيك. وأفادت اللجنة بأن مايا ساندو تقدمت على الرئيس الحالي إيغور دودون، بعدما حصدت حسب النتائج المرحلية 34.39 بالمئة من أصوات الناخبين.

يذكر أن الرئيس الحالي للبلاد، إيغور دودون، حصل على 34.11 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتشير هذه النتائج إلى أن الانتخابات الرئاسية ستشهد جولة ثانية حيث لم يحصل أي من المرشحين على 50 بالمئة من الأصوات اللازمة، الأمر الذي أكده الرئيس الحالي.

ويشارك في السباق الرئاسي بمولدوفا 8 مرشحين، أبرزهم دودون الذي يعتبر مواليا لروسيا وساندو التي تميل إلى الاتحاد الأوروبي، وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة الإقبال تجاوزت 33.33 بالمئة، وهو حاجز يجب تجاوزه لتصنيف الاقتراع ساريا.

يشار إلى أن القانون ينص على أنه للاعتراف بصحة الانتخابات، يجب أن تتجاوز نسبة المشاركة 33.3%.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي (22.00 بتوقيت موسكو).