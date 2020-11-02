إنقاذ طفلة بعد 65 ساعة على زلزال إزمير... فيديو

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، من إنقاذ طفلة في الثالثة من العمر من تحت الأنقاض، بعد مضي 65 ساعة على وقوع زلزال عنيف في ولاية إزمير، غربي البلاد.

ونجحت الفرق المختصة في إخراج الطفلة أليف برينتشاك من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

Rescue teams recover three-year-old Elif Perincek from under rubble in Izmir, 65 hours after a powerful magnitude 6.6 earthquake hit Turkey’s Aegean coast pic.twitter.com/zlYJphI7LU — TRT World (@trtworld) November 2, 2020

وتعتبر أليف الشخص الـ 106 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

يذكر أن والدة الطفلة أليف وثلاث من إخوتها تم إخراجهم من تحت الأنقاض بعد يوم من وقوع الزلزال، حيث توفي أحد إخوتها فيما يتلقى الباقون مع أمهم الرعاية الصحية اللازمة.

هذا وكان رجال الإنقاذ قد تمكنوا في وقت سابق من إخراج رجل بقي 33 ساعة تحت الأنقاض.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" في ولاية إزمير، غربي تركيا.

وصباح الإثنين، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 79.