دراسة: الرجال الصلع أكثر عرضة للإصابة بكورونا

وأرجعت الدراسة التي نشرها موقع 9News الأسترالي الأمر إلى عوامل مرتبطة بمستويات هرمون التستوستيرون.

وقالت إن التستوستيرون ينتج هرمونا يسمى ديهدروتستوستيرون وهو المسؤول عن الصلع، ويمكن أن يكون أيضا سببا في أن الرجل الأصلع يكون أكثر عرضة للإصابة الشديدة بوباء كورونا.

ونقل الموقع عن خبير الأمراض المعدية، بروفيسور سانجايا سيناناياكي، قوله: "فيما يتعلق بالصلع، تظهر الدراسات في إسبانيا أن أعدادا كبيرة من بين المصابين بحالات شديدة وحادة بمرض كوفيد-19 هم من الرجال الصلع".

ومضى موضحا: "ربما يبدو ذلك غريبا ولكن هناك أساسا بيولوجيا للأمر، بالنظر إلى أن الرجال الصلع لديهم مستويات عالية من ثنائي هيدروتستوستيرون مما يساعد فيروس كورونا على دخول الخلايا بسهولة أكثر".

وهذه ليست الدراسة الأولى من نوعها التي تطرقت للعلاقة بين الصلع ووباء كورونا.

وفي يوليو/تموز الماضي أكدت دراسة أن الرجال الصلع من المرجح أن ينتهي بهم المطاف في المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا بنسبة تقدر بحوالي 40%.

وكشف أطباء الجلدية عن العلاقة بين تساقط الشعر وشدة الإصابة بالفيروسات التاجية من خلال تحليل البيانات لحوالي 2000 رجل في المستشفى.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أظهرت النتائج أن خمس الرجال الذين ليس لديهم شعر (صلع) لديهم نتائج إيجابية للإصابة بفيروس كورونا في المستشفى، مقارنة بـ %15 من أولئك الذين لديهم شعر.

ودرس الباحثون في جامعة وست فرجينيا العلاقة بين الشعر و"كوفيد 19"، تم نشر النتائج في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

ولم يتمكن العلماء وقتها من تحديد العلاقة المؤكدة بين الصلع والإصابة بكورونا وقالوا إن الفرضية القائلة بأن الهرمونات الذكرية التي تغذي تساقط الشعر لدى الرجال والنساء تساعد الفيروس على دخول الخلايا، لم يتم تأكيدها بعد.