مقتل 20 طالبا على الأقل بهجوم على جامعة كابول

أعلن مصدر في الحكومة الأفغانية، اليوم الاثنين، عن مقتل عدد من الطلاب وإصابة آخرين، بهجوم على جامعة كابول الحكومية.

كابول - سبوتنيك. لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون بهجوم على إحدى الجامعات في مدينة كابول بأفغانستان، وفقا لما قاله مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك".

ووقع إطلاق نار خارج الجامعة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين. كما أفادت وسائل الإعلام بسماع دوي انفجار في الموقع. وأعلنت وزارة الداخلية أن القوات الخاصة وصلت إلى مكان الحادث.

وتبنى في وقت سابق، تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) هجوما وقع الأسبوع الماضي في العاصمة الأفغانية، استهدف فيه مركزا تعليميا، مخلفا 10 قتلى بحسب وزارة الداخلية.

وتشهد أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.