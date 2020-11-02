لوكاشينكو يعرض على ماكرون المساعدة في "تحسين" العلاقات مع المسلمين

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "لن نسمح لأنفسنا أبدًا بما قام به الرئيس الفرنسي مؤخرًا في إعلانه بشأن حرية التعبير والمشاعر الدينية... ماذا سيفيدك انتقاد المسلمين. ربما يحتاج إلى وساطة بينه وبين المسلمين؟ يمكنني المساعدة في ذلك لأن لدي علاقات جيدة جدًا مع المسلمين".

وكان ماكرون قد أعلن، يوم أمس الأول، إنه "يتفهم مشاعر المسلمين" إزاء رسوم الكاريكاتير للنبي محمد التي نشرتها صحيفة "شارلي إيبدو". وأكد ماكرون أن هذه الرسوم "ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة".

وكانت احتجاجات كبير ودعوات للمقاطعة قد عمت العالم الإسلامي ردا على تصريحات ماكرون الأولى والتي دافع فيها عن الحق في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد معتبرا أنها "حرية تعبير".

وجاء موقف ماكرون ردا على مقتل مدرس فرنسي بقطع الرأس في 16 تشرين الأول / أكتوبر على يد شاب متطرف، بعدما كان هذا المدرس قد عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، في إطار حصة دراسية حول حرية التعبير.