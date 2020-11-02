سيناتور روسي: أوكرانيا تضيع فرصة اللحاق بأوروبا

رأى سيناتور روسي أن توقف أوكرانيا عن التعاون مع روسيا أوقف تنميتها.

وقال السيناتور أليكسي بوشكوف، تعقيبا على ما قاله مسؤول برلماني أوكراني من إن "أوكرانيا لن تتمكن من جعل نفسها فرنسا، إن أوكرانيا أضاعت فرصة أتيحت لها لرفع مستوى معيشة سكانها".

وصرح رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان الأوكراني، دانييل غيتمانتسيف، أن "أوكرانيا لن تتمكن من اللحاق بفرنسا في مستوى المعيشة خلال حياة الجيل القادم من الأوكرانيين، وأنها تحتاج إلى 40 عاما على الأقل لتقترب من بولندا في حصة الفرد من الدخل القومي، وأن عليها أن تولي اللحاق بروسيا وبيلاروسيا الأولوية القصوى".

وغرد السيناتور الروسي عبر موقع "تويتر": "إن أوكرانيا أمكنها أن ترفع مستوى حياة مواطنيها في حال تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا وأوروبا. وتمكنت أوكرانيا في ظل هذه السياسة من رفع وتيرة التنمية الاقتصادية في الفترة 2011 – 2013. ولكن وقع الانقلاب، فضاعت الفرصة التي أتيحت لأوكرانيا".

Шанс у Украины на повышение уровня жизни был - в случае развития торгово-эконом. связей и с Россией, и с Европой. При такой политике в 2011-2013 темпы роста экономики страны были приличные, ВВП приблизился к 200 млрд долл. Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила. https://t.co/wXypcPtguC — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 1, 2020

واتجه مَن أوصلهم الانقلاب في عام 2014 إلى السلطة في أوكرانيا لوقف التعاون مع روسيا.