أردوغان يشارك في جنازة نائب سابق توفي بكورونا

شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، في جنازة نائب سابق عن حزبه، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن مراسم تشييع النائب السابق عن حزب العدالة التنمية، برهان قوزو، أقيمت في ساحة جامع الفاتح بالشق الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وحضر مراسم التشييع إلى جانب أردوغان رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، ووزراء العدل، والصحة، ومسؤولون آخرون عن أحزاب "العدالة والتنمية"، والشعب الجمهوري، ووزراء سابقين.

والسبت، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن إصابته بفيروس "كورونا"، منذ بعض الوقت.

وقال قالن عبر صفحته على موقع "تويتر": "أنا حاليا في المرحلة الأخيرة للعلاج من فيروس كورونا مع أعراض خفيفة. أنا بخير الآن، شكرا لكم. وأشكر الجميع من يتصل ويسأل عن حالتي ويبعث رسائل".

وقبل ساعات من إعلان قالن، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إصابته وزوجته وابنته بفيروس كورونا.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة التركية تشخيص 2106 إصابات بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 377 ألفا و473، فيما بلغت الإصابات الحرجة 2177، بينما وصل عدد الوفيات إلى 10 آلاف و326، إثر تسجيل 74 حالة جديدة.