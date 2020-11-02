الولايات المتحدة تعد قانونا بشأن تهديد "إس-400" مقاتلات "إف-35"

بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صياغة تشريعات لتنظيم بيع الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك مقاتلات الجيل الخامس F-35 Lightning، إلى دول مختلفة.

وفقًا لبوابة Breaking Defense، على وجه الخصوص، يصر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون على إدراج بند في القانون يحظر بيع المقاتلات إلى الدول التي اشترت أسلحة أجنبية تشكل تهديدًا محتملاً لـ F-35، على سبيل المثال ، أنظمة الصواريخ الروسية إس-400.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح عضو مجلس النواب إليوت إنغل إدخال شروط خاصة لبيع الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط. وفقا له، إذا كانوا يرغبون في شراء طائرة F-35، فسيتعين عليهم إبلاغ واشنطن بخطط استخدام المقاتلات.

في 16 تشرين الأول (أكتوبر)، اختبرت تركيا للمرة الأولى نظام "إس-400" الذي تم شراؤه من روسيا في التدريبات. تم إطلاق ثلاثة صواريخ أصابت جميعها بنجاح أهدافها المحددة.

أثار هذا مرة أخرى مخاوف في الولايات المتحدة. وانتقدت واشنطن أنقرة مرارا وهددت بفرض عقوبات عليها لشرائها مجمعات روسية.