نيجيريا... مرض غير معروف يتسبب بموت ما لا يقل عن 15 شخصا

أفادت صحيفة "فانجارد" النيجيرية أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب مرض غير معروف في ولاية دلتا بجنوب نيجيريا.

وبحسب المنشور، تراوحت أعمار الضحايا بين 18 و25 سنة. وقد طمأنت سلطات الدولة السكان بأنها ستبذل كل ما في وسعها للحد من انتشار المرض.

وقال محقق شكاوى ولاية موردي أونوني: "تلقت حكومة ولاية دلتا معلومات حول الوفيات الغامضة المزعومة في مجتمعات أوتي أوكبو وإيدومز، مما دفع الحاكم، السناتور إيفيني أوكوا، إلى إصدار تعليمات لوزارة الصحة بالولاية للتحقيق على الفور في هذه الوفيات، وتحديد أسبابها واتخاذ تدابير احتواء المرض".

وبحسب الصحيفة، فقد قام علماء الأوبئة بزيارة أسر الضحايا والمستشفى وجمعوا العينات اللازمة للدراسة. يشتبه علماء الأوبئة في أن الحمى النزفية يمكن أن تكون أحد أسباب الوفاة.