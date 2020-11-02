بايدن للأمريكيين: لا تنتظروا الغد

وجّه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، دعوة إلى الأمريكيين للمشاركة المبكرة في التصويت وعدم انتظار يوم الانتخابات المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكتب بايدن على "تويتر"، اليوم الاثنين: "لا تنتظروا حتى موعد الانتخابات. ضعوا أصواتكم في صناديق الاقتراع من اليوم".

Don’t wait: Drop off your ballot today.https://t.co/eoxT07d7QB — Joe Biden (@JoeBiden) November 2, 2020

ويسعى بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء، لإنهاء فترة حكم ترامب، الذي يقول إنه فشل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويقول بايدن إنه يجب على الأمريكيين أن يساهموا في إنهاء حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقبلة.

وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، بينما لا يؤيد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري تلك الفكرة.

وتشهد الولايات المتحدة عودة تفشي المرض منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، إذ سجلت حتى الآن أكثر من تسعة ملايين إصابة.