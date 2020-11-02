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    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في نيويورك، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 30 أكتوبر 2020

    متاجر أمريكية تغلق نوافذها استعدادا لأعمال الشغب ما بعد إعلان نتائج الانتخابات... صور

    © REUTERS / Carlo Allegri
    العالم
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (64)
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    تستعد المدن الكبرى في الولايات المتحدة لأعمال شغب قد تندلع بعد الانتخابات الرئاسية يوم الغد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، بتغطية نوافذ المتاجر والمطاعم بألواح خشبية واقية، كما تتخذ قوات الأمن تدابير أمنية مشددة

    وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لأهم انتخابات في تاريخها. فلأول مرة في تاريخ البلاد، قد يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية مسبقًا حتى قبل يوم التصويت الرسمي، لأن معظم الناخبين الأمريكيين صوتوا في وقت مبكر عن طريق البريد، بحسب ما ذكر موقع "forbes".

    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في شيكاغو، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 13 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Moe Zoyari
    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في شيكاغو، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 13 أكتوبر 2020

    تميل ولايتا كاليفورنيا ونيويورك بشكل كبير إلى طرف الديمقراطيين، ويكاد أن يكون مؤكدا أن تعود أصوات الولايتين إلى بايدن، بينما يعتبر فوز ترامب في كل من تينيسي وأوكلاهوما من البديهيات. أما في الولايات التقليدية الخمس عشرة الأخرى والمعروفة بكونها ولايات محورية، حيث النتائج غير محسومة، فتتوقع استطلاعات الرأي سباقا ضاريا يصعب التنبؤ بنتائجه.

    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في شيكاغو، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 13 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Moe Zoyari
    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في شيكاغو، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 13 أكتوبر 2020

    تعود آخر مرة لم يعلن فيها عن نتائج الانتخابات بعد يوم التصويت إلى سنة 2000. إذ لم يعلن فوز الجمهوري جورج دبليو بوش في ذلك الوقت في مواجهة الديموقراطي آل غور، إلا بعد معركة قضائية في فلوريدا. وتم البت في القضية في نهاية المطاف من قبل المحكمة العليا لصالح بوش، الذي فاز في الولاية بأغلبية 537 صوتا، بعد 37 يوما من الانتخابات.

    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في نيويورك، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 30 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Carlo Allegri
    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في نيويورك، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 30 أكتوبر 2020

    إذا خسر ترامب التصويت الشعبي، كما حدث في عام 2016، وحصل مرة أخرى على الأغلبية في المجمع الانتخابي، فسيحقق سلسلة من الأرقام القياسية. وسيكون بذلك، أول رئيس يتم إعادة انتخابه بعد خضوعه لإجراءات العزل، كما سيصبح أيضا أكبر رئيس للولايات المتحدة يتم إعادة انتخابه (أكبر من رونالد ريغان بسبعة أشهر) وأول من يتولى فترتين رئاسيتين دون الفوز في التصويت الشعبي.

    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في لوس آنجلوس، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 30 أكتوبر 2020
    © AFP 2020 / Robyn Beck
    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في لوس آنجلوس، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 30 أكتوبر 2020

    تعني إعادة انتخاب ترامب أيضا أنها ستكون المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي يعيد فيها الناخبون انتخاب أربعة رؤساء على التوالي. وسينضم ترامب بذلك إلى بيل كلينتون، جورج دبليو بوش، وباراك أوباما.

    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في لوس آنجلوس، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 1 نوفمبر 2020
    © AP Photo / Damian Dovarganes
    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في لوس آنجلوس، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 1 نوفمبر 2020

    بالنسبة لجو بايدن، إذا تمكن من الفوز بالأغلبية في المجمع الانتخابي، فسيكون المرشح الديمقراطي أكبر رئيس يتم انتخابه لأعلى منصب في البلاد. كما سيصبح أول نائب رئيس سابق يهزم رئيسا حاليا، وأول نائب رئيس ديمقراطي يعود إلى البيت الأبيض دون أن يخلف الرئيس الذي كان نائبا له. في عام 1968، حقق الجمهوري ريتشارد نيكسون هذا الإنجاز، بعد ثماني سنوات من توليه منصب نائب الرئيس دوايت أيزنهاور.

    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في نيويورك، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 1 نوفمبر 2020
    © AP Photo / Kathy Willens
    إحكام إغلاق نوافذ المحلات التجارية في نيويورك، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، 1 نوفمبر 2020

    ويؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية رسميا في 20 يناير/كانون الثاني، خلال حفل تنصيب الرئيس والذي يقام أمام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (64)

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, انتخابات, شغب, جو بايدن, ترامب
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