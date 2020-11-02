أفيخاي أدرعي يكشف سبب استدعاء مقاتلات حربية إلى قطاع غزة

استدعى الجيش الإسرائيلي مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة، عقب الاشتباه في قيام حوامة بالتسلل من القطاع إلى داخل إسرائيل.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "معا" الفلسطينية، مشيرة إلى أن استدعاء المقاتلات الحربية الإسرائيلية جرى في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سبب استدعاء الطائرات الحربية هو الاشتباه في تسلل حوامة من القطاع إلى إسرائيل.

وكتب، على "تويتر":"في وقت سابق اليوم تم استدعاء مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة في أعقاب اشتباه بقيام حوامة بالتسلل من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل".

في وقت سابق اليوم تم استدعاء مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة في أعقاب اشتباه بقيام حوامة بالتسلل من قطاع غزة الى داخل إسرائيل. في المقابل وخلال أعمال تمشيط في المنطقة تم العثور على حوامة ويتم الفحص فيما اذا كان الحديث عن الحوامة التي تم الاشتباه في تسللها الى داخل إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 2, 2020

وتابع: "في المقابل وخلال أعمال تمشيط في المنطقة تم العثور على حوامة"، مضيفا: "يتم الفحص فيما إذا كان الحديث عن الحوامة التي تم الاشتباه في تسللها إلى داخل إسرائيل".