إسرائيل تطور تقنية جديدة تقلل مدة اختبار "كوفيد 19" إلى النصف

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن ابتكار تقنية جديدة يمكنها أن تقلل من الوقت للحصول على نتيجة اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي سي آر" للكشف عن الإصابات بمرض "كوفيد- 19" من ثماني إلى أربع ساعات.

تل أبيب- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان صحفي: "وفقا لتطور جديد، يعتمد كليا على الابتكارات الإسرائيلية، سيتم تقليل وقت اختبار العينات في المختبرات من ثماني إلى أربع ساعات".

وأضافت الوزارة أنه سيتم ميكنة جزء كبير من العمل المخبري، مشيرة إلى أنه سيتم تخفيض مدة كل مرحلة تقريبا من مخرجات الاختبار، مع تقصير مرحلة نقل العينات من ساعة إلى خمس دقائق.

سيتم تعطيل نشاط الفيروس أسرع بـ20 دقيقة، وفي الوقت نفسه سيتم تقليل طول إنتاج الحمض النووي اللازم للاختبار من ثلاث ساعات إلى ساعة و 15 دقيقة، وفقا للوزارة.

وبفضل هذه التقنة الجديدة أيضا، سيتم إجراء الاختبار نفسه في غضون ساعة بدلاً من ساعتين، وسيستغرق تحليل البيانات 10 ثوان فقط بدلا من 30 ثانية.

تم تقديم التكنولوجيا الجديدة من قبل وزير الصحة يولي إدلشتاين، الذي قال إنه سيتم تطبيقها في المستشفيات الإسرائيلية في غضون عدة أسابيع.