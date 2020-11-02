خبراء يكشفون عن إشارات خفية للنوبة القلبية

كشف خبراء بريطانيون عن علامات خفية تشير إلى أن الشخص معرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

ونقلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية عن خبراء منظمة "سيدارز سيناي" الطبية أن تحول الشفتين أو الذراعين أو الساقين إلى اللون الأزرق يدل على أن الشخص معرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

وأشار الخبراء إلى أن العلامات الأخرى التي تسبق الإصابة بنوبة قلبية هي الشعور بالضعف وزيادة التعرق المفاجئ وعدم انتظام ضربات القلب وفقدان الوعي والإحساس بالقلق المفاجئ.

وأوضح الخبراء أن ألم الصدر يمكن أن يكون ذا شدة مختلفة: فبالنسبة للبعض يكون قويًا، وبالنسبة للبعض الآخر عدم الراحة مع عسر الهضم، مشيرين إلى أن الأعراض يمكن أن تسبق النوبة بعدة أيام، أو يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ.

وشدد الخبراء على ضرورة الجلوس وتناول 300 ميليغرام من الأسبرين في حالة ظهور هذه العلامات بالإضافة إلى استدعاء سيارة إسعاف.