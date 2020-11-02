تركيا... وفاة سائح أوكراني في غرفة فندق لأسباب غامضة

توفي سائح أوكراني يبلغ من العمر 54 عاما، أمس الأحد، بعد استحمامه مباشرة، في غرفة فندق في تركيا.

ووفقا لصحيفة "حرييت" التركية، اشتكى أوليغ تاتارتشينكو الذي كان يقضي إجازة مع أسرته في أحد الفنادق في منتجع ألانيا من ضيق في التنفس بعد خروجه من الحمام.

— Türkçe Son Dakika (@TurkceSonDakika) November 1, 2020

وبحسب الصحيفة، قام أقارب أوليغ بمساعدته للاستلقاء في الفراش وذهبوا إلى موظفي الفندق لاستدعاء سيارة إسعاف، لكن الرجل كان قد فارق الحياة.

وأكد الأطباء أن التحقيقات جارية في أسباب الوفاة، مشيرين إلى احتمال أن يكون سبب الوفاة نوبة قلبية.