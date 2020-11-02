فرنسا تعلن عن حظر جماعة "الذئاب الرمادية" التركية

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم حظر جماعة الذئاب الرمادية القومية التركية، وهي جماعة يمينة متطرفة.

وخلال جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) عن حملة فرنسا على المتشددين، قال دارمانان إن حظرا على الذئاب الرمادية "العدوانية بشكل خاص" سيحال إلى الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء، بحسب "رويترز".

ويأتي الحظر بعد حوادث أخيرة في فرنسا كانت الذئاب الرمادية اليمينية المتطرفة ضالعة فيها وسط توترات متزايدة بين فرنسا وتركيا وبسبب الصراع في ناغورني قرة باغ.

وفي إحدى الحوادث، مطلع الأسبوع الماضي، ذكرت قناة "فرانس 3" التلفزيونية أنه تم وضع شعارات وكتابات موالية لتركيا مع اسم الذئاب الرمادية على النصب التذكاري الأرميني قرب ليون.

ويأتي الحظر أيضا في الوقت الذي تشن فيه فرنسا حملة على "الإسلاميين المتشددين" بعد مقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي الشهر الماضي.

وقتل شاب من أصل شيشاني (18 عاما) باتي، يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في الفصل خلال درس عن حرية التعبير.

وفي أعقاب مقتل باتي حظرت فرنسا جماعة إسلامية تحمل اسم الراحل الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).